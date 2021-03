Roma-Napoli: i precedenti

Domenica allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena il big match della 28esima giornata, in campo Roma e Napoli. Una partita da sempre combattuta, e i precedenti lo dimostrano. Infatti il bilancio dei 73 precedenti a Roma detta: 33 vittorie per i giallorossi, 28 pareggi, 12 successi gli azzurri.

Questa sarà la sfida numero 148 fra le due compagini nel massimo campionato italiano. Ma nello stadio della capitale sarà la sfida numero 74.

L’ultima vittoria del Napoli in trasferta contro la Roma in Serie A risale al

marzo 2019, quando la Roma perse contro il Napoli per 1-4.

L’ultimo pareggio nella capitale del Napoli in trasferta contro la Roma risale al lontano, ma non remoto, aprile del 2012, un 2-2 di cui ancora oggi si ricordano gli attimi, scanditi da gol ma soprattutto speranze in chiave classifica.

L’ultima sconfitta dei partenopei in trasferta contro i capitolini risale al novembre 2019, finì 2-1 per i padroni di casa.

Come finirà questa volta?