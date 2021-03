Lozano, una corsa contro il tempo per essere protagonista in una settimana infernale

I tifosi azzurri lo aspettavano in trepidante attesa ed è finalmente tornato. Lozano ieri ha ricominciato ad allenarsi in gruppo per prepararsi al trittico infernale della prossima settimana. Il messicano dovrebbe riuscire a recuperare per il Milan partendo dalla panchina, per poi casomai subentrare a partita in corso e ribaltare in caso di problemi la partita. Infatti il messicano ha dimostrato più di una volta di poter spaccare le partite se in giornata. Ironia della sorte dovrebbe ritornare dal primo minuto contro la Juventus, proprio la squadra con cui si è infortunato in maniera molto romantica. Il messicano ha saputo tirare avanti la squadra nei momenti di difficoltà ed ora potrebbe risultare decisivo in una settimana che alla fine potrebbe essere fatale o decisiva per la Champions League.