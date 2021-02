Napoli-Benevento, un derby che sa di ultima chiamata

Napoli-Benevento non sarà una partita come le altre. Infatti gli azzurri sono chiamati, obbligatoriamente, a raggiungere il massimo obiettivo. La vittoria contro i sanniti ci porterebbe a poter ancora lottare per un posto in Champions League. Come ha detto Koulibaly adesso gli azzurri non hanno più scuse ed in ogni partita dovranno dare il massimo per la maglia e per l’obiettivo finale. A Napoli arriva una squadra molto forte e organizzata reduce dal pareggio interno con la Roma, con un uomo in meno per metà secondo tempo. Quindi gli uomini di Gattuso dovranno giocare con il sangue agli occhi per onorare una maglia gloriosa e per tornare a correre con le altre concorrenti per un posto Champions.