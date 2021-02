Fabian Ruiz, l’uomo che può risolvere i problemi di Gattuso

Il Napoli è in uno dei peggiori momenti della sua stagione e sul banco degli imputati ci sono tutti, alcuni più di altri. A incidere sono stati sicuramente i numerosi problemi fisici che hanno colpito i ragazzi di Gattuso.

Sono ormai tante le partite in cui il tecnico calabrese è costretto a rinunciare ad alcuni dei giocatori più forti della rosa da Koulibaly, appena rientrato in seguito alla positività al covid, a Mertens tornato in gruppo dopo diverse settimane di terapie in Belgio e arrivando a Fabian Ruiz.

Lo spagnolo non ha avuto un ottimo avvio di stagione e oltre a ciò si è aggiunta la positività al coronavirus durata circa tre settimane. La forma non è delle migliori ma è stato buttato nella mischia, proprio per le numerose assenze e le difficoltà nell’interpretazione del ruolo sia da parte di Bakayoko che di Elmas.

L’ex-Betis è stato riportato in quello che è sempre stato il suo ruolo, la mezz’ala pura, e non ha affatto sfigurato nonostante la forma fisica non sia al pari dei suoi compagni sopravvissuti all’ecatombe degli infortuni. È stato uno dei pochi salvabili nelle recenti brutte prestazioni contro Granada e Atalanta, specialmente in terra andalusa ha dato buoni segnali nel palleggio e nella gestione della palla, spesso sterile negli ultimi mesi di crisi azzurra.

Dopo esser stato messo tante volte in discussione, quando si trovava in un ruolo che non gli si addiceva, è suo compito ora dimostrare tutto il suo potenziale e quanto vale cercando di far rialzare la testa a una squadra sfiduciata e che rischia di buttar via un’intera stagione.