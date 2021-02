Granada-Napoli: per continuare a sognare

Granada-Napoli sarà molto di più di una semplice partita. Infatti, con una vittoria, gli azzurri potrebbero non solo mettere in cassaforte la qualificazione, visto che parliamo di doppia sfida, ma vincere potrebbe anche risollevare, ancor di più dopo la vittoria di sabato, l’animo degli azzurri. La partita sarà molto ostica per via delle assenze, ma la difesa, almeno quella vista contro la Juventus, potrebbe mostrare forza e solidità contro un attacco non formidabile. Mentre in attacco Osimhen, guidato da Insigne, potrebbe finalmente far vedere di essere tornato in forma ritornando al gol che manca da troppo tempo. Però con i se e con i ma non si fa la storia, quindi tutto dipende dalla testa dei giocatori. Granada-Napoli, per continuare a rincorrere un sogno chiamato Champions League.