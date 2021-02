Napoli-Juventus, ricominciamo a volare

Napoli-Juventus può essere il simbolo di una rinascita. La vittoria di ieri, in termini di mentalità, potrebbe essere la rinascita della squadra di Gattuso. Ieri si è vista una squadra compatta anche senza giocatori titolari. A partire dalla difesa che tranne poche occasioni, in cui Meret ha mostrato il suo valore, è stata impenetrabile. Unica nota dolente è stata quella di Bakayoko, il giocatore francese è troppo lento nell’impostazione. La partita di ieri ha mostrato la fragilità di Osimhen annullato dalla difesa bianconera composta da due ottimi giocatori. Adesso il Napoli dopo varie Caporetto può ricominciare a volare, sempre di più, per ritornare a sentire quella musichetta e quell’urlo che fa tremare una città intera.