TOP&FLOP – Genoa-Napoli, il migliore ed il peggiore degli azzurri

Finisce il match valido per la ventunesima giornata di Serie A tra Genoa e Napoli. I grifoni hanno vinto per 2-1 grazie a una doppietta dell’ex Pandev, il gol di Politano al Napoli serve solo per le statistiche. La redazione di MondoNapoli ha individuato chi meglio si è distinto in partita e chi invece lo ha fatto di meno:



Top: Matteo Politano – L’italiano ci prova più volte da fuori area, crea diversi spunti e in certe occasioni si sacrifica anche per ritornare in difesa. Al settantanovesimo trova il gol del 2-1: azione sviluppatosi da un corner, dopo una serie di rimpalli la palla arriva sui piedi di Politano che la infila alle spalle del portiere.

Flop: Nikola Maksimovic – Il serbo è disattento e sbaglia nella fase di copertura più volte. Ha colpe sul vantaggio rossoblù. infatti il suo passaggio sbagliato a Demme ha permesso a Pandev di arrivare al 1 vs 1 contro Ospina. Errore anche nel secondo gol del Genoa, dove ha sbagliato l’uscita sul macedone.