Verso Genoa-Napoli: le ultime in casa Napoli

Genoa-Napoli si giocherà sabato 6 febbraio alle 20:45, match valido per la ventunesima di Serie A.

Gli azzurri sono reduci da un pareggio in Coppa Italia per 0-0 contro l’Atalanta, partita nella quale il Napoli ha salvato il risultato grazie a Ospina e Koulibaly. Proprio quest’ultimo sarà assente nel match di sabato, vista la sua positività al Covid annunciata oggi dalla società. Non solo lui sarà assente, infatti Gattuso dovrà fare a meno anche di Ghoulam, anche lui positivo al Covid, Mertens, ritornato in Belgio a causa dell’infortunio e sarà assente anche Fabian Ruiz, tornato da poco dopo la positività ma ancora non ha trovato la condizione giusta.

Assenze importanti per il tecnico calabrese, che non vive un ottimo momento. Infatti, Gattuso, ha dichiarato in un’intervista di essersi sentito tradito dal presidente, in quanto si è seduto a tavolino con altri allenatori.

Se le assenze e le tensioni non aiutano il tecnico, i risultati in campionato però sono dalla sua parte. Infatti nelle precedenti 6 in campionato ha trovato 4 vittorie e 2 sconfitte:

Cagliari-Napoli 1-4

Napoli-Spezia 1-2

Udinese-Napoli 1-2

Napoli-Fiorentina 6-0

Verona-Napoli 3-1

Napoli-Parma 2-0

Insomma non un’ottimo momento per gli azzurri, che sono chiamati a vincere, contro i grifoni, per non allontanare l’obiettivo prefissato a inizio stagione: la zona Champions.