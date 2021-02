Il ritorno di Fabian: lo spagnolo è tornato, ma serve il vero Ruiz!

Finalmente notizie positive in casa Napoli. Fabian Ruiz è negativo al Covid e può rientrare in squadra. Giusto in tempo si può dire visto l’infortunio, anche se temporaneo, di ieri di Demme. L’assenza dello spagnolo non si è sentita per via delle grandi prestazioni dell’Italo-tedesco, ma Fabian serve come il pane. Però il vero Fabian. Infatti, quello che abbiamo visto per adesso, è solo il ricordo di quello che noi conosciamo. Forse anche un po’ di sano agonismo e di competizione con Demme per il posto da titolare potrebbe fare bene al talento ex Betis. Lo spagnolo è tornato ma vogliamo il vero Ruiz. Cioè tecnica, classe, assist e gol. Vogliamo il fenomeno che ha stregato una città intera. Adesso solamene il centrocampista può decidere le sorti del suo futuro!