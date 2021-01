Napoli-Spezia: obbligati a vincere!

La partita di sta sera sarà molto di più di quello che si pensa. Andare avanti in coppa Italia deve essere un obbligo per chi ha la possibilità e i mezzi di vincerla. Vincere contro la squadra d’Italiano vorrebbe significare Atalanta. La Dea è sicuramente più in forma degli azzurri ma non dobbiamo scordarci che i nerazzurri a Napoli sono usciti sconfitti con 4 reti di scarto. Con la vittoria di oggi potremmo aprire un nuovo capitolo e potremmo lasciarci alle spalle tutte le discussioni di questo periodo. Insigne è titolare e questo vuol dire che Gattuso nutre ancora molta fiducia su di lui. Non dobbiamo sprecare nemmeno un’occasione ricordando quello che è successo esattamente tre settimane fa. Sotto la porta gli azzurri devono essere affamati e gli errori in difesa devono essere nulli. Alle 21:00 sapremo molto probabilmente se questo sarà il continuo di un capitolo o la fine di un libro.