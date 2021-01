Quindi, Gattuso meriterebbe l’esonero?

Dopo le cattive prestazioni, e i risultati pessimi, degli ultimi mesi del Napoli in campionato e in Europa League – a cui si aggiunge la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus di una settimana fa –, si parla molto di un possibile esonero di Gennaro Gattuso. Negli ultimi giorni i tifosi del Napoli sono persino arrivati tra le tendenze di Twitter all’insegna dell’hashtag #Gattusoout. Non è neanche la prima volta: mentre preparavo questo pezzo mi sono imbattuto in un vero e proprio account di meme sulle dichiarazioni post-partita di Gattuso (il «veleno», «annusare il pericolo», «si tocca con mano», ecc.), creato nel 2019. Allora Gattuso allenava il Milan.

Comunque, sono giorni pesanti. Il Napoli è sesto in classifica, a pari punti con la Lazio settima (a 34 punti), e ha già perso sei volte in diciotto partite. Una ogni tre. C’è ancora il recupero contro la Juventus all’Allianz Stadium, ma la recente condizione psico-fisica di tecnico e squadra lascia presagire ben poche speranze. Non tanto per la Juventus in sé, che quest’anno è pur sempre al punto zero di un nuovo progetto, quanto per il Napoli stesso, che appena percepisce il bisogno di crescere scappa, come in una canzone dei Baustelle.

Ombre (e qualche numero)

La prima domanda che mi sono fatto pensando al possibile esonero di Gattuso è: chi farebbe rendere il Napoli più di lui? Il nome più accostato in questi giorni sembra quello di Rafa Benitez, che ha già allenato il Napoli tra il 2013 e il 2015. Gli altri, più defilati, sono Allegri (che forse ha rifiutato per la, boh, ventesima volta?) e Mazzarri. Ora, aborrendo di fronte all’ultimo nome – quanto tempo è che Mazzarri non incide positivamente su una squadra di calcio? – credo che l’accostamento di due tecnici profondamente diversi come Allegri e Benitez meriti una riflessione più ampia.

Il problema che il Napoli ha evidenziato di più finora è stata la discontinuità psicologica prima che tecnica. Le sensazioni, le intenzioni che precedono i gesti tecnici sono un grave problema. Come lo sguardo con cui Insigne fissa il pallone prima di sbagliare il rigore in Supercoppa, o l’atteggiamento collettivo avuto a Verona dopo il gol di Dimarco. Il Napoli è una squadra fragile, che non sembra aver attinto al carattere del suo allenatore. E se non lo ha fatto con Gattuso, perché dovrebbe con allenatori «gestori» come Allegri e Benitez?



Spesso nell’elogiare i numeri del Napoli si sottolinea che ha uno dei migliori attacchi della Serie A (è vero, il Napoli ha il terzo migliore attacco: 41 gol fatti) e prima di Verona la migliore difesa (ora è terza: 19 gol subiti). Come sempre, però, si fa fatica a contestualizzarli: è vero che il Napoli ha segnato 41 gol, ma ne ha segnati 24 in sole sei giornate (6 a Fiorentina e Genoa, 4 a Roma, Atalanta, Crotone e Cagliari), e tredici nelle restanti dodici. Il Napoli ha ottimi numeri difensivi: fino alla scorsa giornata era la migliore difesa della Serie A (16 gol subiti in 17 partite), è la squadra che ha subito meno tiri (168) dietro l’Atalanta (165). Ma, trascurando l’episodico clean sheet contro la Fiorentina, il Napoli ha subito gol per sette partite consecutive, nove aggiungendo le reti subite da Juventus e Verona.

Qualche attenuante

Ovviamente ci sono anche statistiche che ci dicono cose positive. Il Napoli è la squadra che tira di più in Serie A (300 tiri totali), e al di là delle difficoltà atletiche è la terza per km percorsi (111.164), un dato significativo dovuto anche al cambio di sistema di gioco più verticale degli ultimi mesi. Quella di Gattuso è anche la seconda squadra per possesso palla medio (30’26) dietro la Juventus di Pirlo, e nella classifica xPoints (un indice che misura quanti punti dovrebbe avere una squadra) è indietro di tre: ovvero dovrebbe essere terza in classifica, a pari punti con la Roma. Insomma, se ci sono alcune tendenze negative – nella conversione tiri/gol il Napoli è migliorato poco: è sesto con il 9.1% di realizzazione –, la gestione di Gattuso ha provato a correggere molti limiti di un gruppo in là con gli anni, che ha ormai dato il meglio di sé.

Il progetto di Gattuso è iniziato quattordici mesi fa nel vuoto totale di uno spogliatoio spaccato, una squadra in crisi di risultati e nel mezzo di una battaglia legale con la società. I meriti di Gattuso non sono pochi: ha raddrizzato tutto ciò che un allenatore avrebbe potuto, ha vinto una Coppa Italia (che per la storia del Napoli non definirò mai «una coppetta») battendo Lazio, Inter e Juventus, e ha capito nel momento giusto che serviva un cambio di sistema netto, con l’ingresso di un attaccante (Osimhen) che avrebbe dovuto aiutare tutta la squadra a segnare di più, vista la crisi sotto porta degli altri attaccanti.



Gattuso è un bravo allenatore. Ha 43 anni e le sue squadre hanno già giocato partite in cui le sue intuizioni strategiche non sono state banali – nessuna squadra ha concesso così poco all’Inter come il Napoli a San Siro. Non è ancora un allenatore da progetto, ed è evidente dalla svalutazione dei più giovani come Meret e Fabian Ruiz, ma da quattordici mesi naviga nelle difficoltà da solo. Come se l’ammutinato fosse lui. Da un certo punto di vista il suo possibile esonero mi ricorda quello di Ancelotti. Entrambi lasciati soli dalla società, nei loro errori (nessuno li nega), fatti passare per capri espiatori. Insomma, anche se Gattuso è responsabile della svalutazione di alcuni calciatori e di un gioco non particolarmente estetico, non so chi e in che modo possa fare meglio di lui. Soprattutto in una stagione in cui non ci si allena e si gioca ogni tre giorni. Ma questo non interessa a nessuno. L’importante è che passi il messaggio: Gattuso è il male assoluto. Come Ancelotti prima di lui. Come Sarri. E potrei continuare.