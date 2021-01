Insigne dove sei?

Lorenzo Insigne, dopo una prestazione non buona con la Juventus coronata da un rigore sbagliato, doveva riscattarsi. Il capitano azzurro era chiamato a fare bene, sia per il motivo precedentemente scritto, sia perché inseguiva la rete numero 100 nella classifica marcatori di tutta la storia del Napoli.

A inizio partita, l’italiano, mostrava anche voglia di fare bene e si vedeva tanto impegno da parte sua, ma d’improvviso è scomparso. Tiri svincolati, fuori ruolo, retropassaggi che si potevano evitare e molte volte assente, insomma un Insigne non bello da vedere. Lorenzo in questa partita doveva essere spirito guida della squadra, che aveva un morale non alle stelle vista la recente sconfitta nella finalissima di Supercoppa, invece si è mostrato un giocatore perso e “sconsolato”. Anche Gattuso l’ha notato e infatti l’ha sostituto al sessantesimo per evitare ulteriori errori che avrebbero gravato anche sul morale del calciatore azzurro.

In questo momento serve il migliore Insigne e invece stiamo vedendo una delle peggiori versioni, sicuramente è condizionato dal morale basso, ma come ha detto anche Gattuso deve voltare pagina perché al Napoli serve il suo contributo per rialzarsi. Il capitano in questo momento ha il ruolo di “trascinatore” e Insigne ancora di più essendo anche napoletano.