Hellas Verona-Napoli: Alzare la testa per sfruttare una ghiotta occasione

Alle ore 15:00 al Bentegodi il Napoli avrà l’opportunità di accorciare sul Milan e sull’Inter. L’obiettivo è sempre lo stesso, la Champions League, ma sicuramente sarebbe una grande soddisfazione mostrare i denti alle squadre candidate allo scudetto. Dopo la sconfitta di mercoledì sembra essere cambiato qualcosa, adesso è ritornato anche Osimhen e forse la finale potrebbe anche dare uno scossone positivo agli azzurri. Adesso tocca a Insigne e compagni cercare di rialzare la testa e azzannare la preda. La formazione di Gattuso non deve pensare però ad una passeggiata. L’Hellas è una squadra ostica ed è l’unica, insieme all’Atalanta ad aver fermato il Milan. Adesso si apre una nuova parte di stagione, perché come disse Vera Nandi in periodi più difficili di oggi: “Scurdammc o passat, simm e Napl paisà”. Quindi testa al futuro già da oggi, con la voglia di conquistare il mondo, e tanta grinta per dimostrare che il Napoli non muore mai.