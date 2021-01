Diritti tv – In arrivo la conferma per i fondi d’investimento: la situazione per il triennio 2021/2024

Al termine di questo mese, come sottolineato da Il Corriere della Sera e dall’Ansa, ci sarà la firma sul contratto con la cordata Cvc-Advent-Fsi, i fondi di investimento che entreranno nella media company creata dalla Serie A per la gestione dei diritti tv. E lo ha confermato il presidente di Lega, Paolo Dal Pino, prima della finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli: “La settimana prossima dovrebbe essere formalizzato l’accordo, stiamo portando avanti un progetto in cui per la prima volta la Lega si pone al centro del proprio business”.

Successivamente la questione si sposterà sul bando gare 2021/2024, che interessa da vicino tutti i tifosi di calcio che seguono le partite da casa. Per il prossimo triennio la Serie A mira ad incassare almeno una cifra pari a 1.15 miliardi di euro. In particolare, le fasi di vendita saranno tre. Prima si inviteranno i broadcaster tradizionali a formulare un’offerta; nel caso non si raggiungesse un accordo con questi ultimi, allora si valuteranno le proposte degli intermediari indipendenti e le possibilità di creare il canale di Lega, che vi avevamo già accennato in precedenza.

Dopo essersi aggiudicata le 16 migliori partite del mercoledì sera di Champions League, pare che Amazon potrebbe fiondarsi anche sui diritti tv della Serie A. Non sono ancora chiare le intenzioni dell’azienda di Jeff Bezos, se non che il servizio verrebbe messo a disposizione tramite la piattaforma Prime Video.

Mentre nella massima competizione europea non si escludono possibili accordi Sky-Amazon, in Italia una situazione del genere è, almeno per il momento, difficilmente ipotizzabile. Questo per via del fatto che l’azienda di Murdoch ha avuto il divieto di trasmettere contenuti in esclusiva online; quindi, potrebbe non essere più intenzionata a comprare il pacchetto di 7 partite a giornata che trasmette tutt’oggi.

Né Amazon né la Serie A hanno commentato il possibile inserimento per i diritti tv dell’azienda americana. Lo ha fatto invece l’ad della Lega De Siervo: “Amazon ha dimostrato di avere grande interesse per il calcio con investimenti in Germania, Inghilterra e in Italia con la Champions. Staremo a vedere il 26 gennaio cosa verrà fuori dall’asta per i diritti della Serie A”.