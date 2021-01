Focus -Alla scoperta di Junior Firpo: il terzino nel mirino del Napoli

Il Napoli, in questa sessione di mercato, sta cercando di rinnovare i terzini. Tra i nomi nella lista della società spunta quello di Junior Firpo, proprietà blaugrana. Andiamo a scoprire insieme chi è e le sue caratteristiche.

Carriera

Junior Firpo è un calciatore domenicano, naturalizzato spagnolo, difensore del Barcellona. La sua è una storia molto insolita in quanto lui non voleva giocare a calcio ma gli fu imposto dai genitori. Inizia la sua carriera nelle giovanili del Puerto Malagueño che lascerà presto per approdare alle giovanili del Betis. Iniziò la sua carriera come attaccante ma, al Betis, fu ben presto adattato come terzino, mossa tecnica che ha riscontrato molto successo. Esordì in prima squadra nel 2017, ma l’episodio che gli ha svoltato la carriera è il fantastico gol in contropiede al Camp Nou, facendosi così notare dai dirigenti blaugrana. Quest’ultimi non perderanno tempo e lo acquisteranno nell’estate del 2019 come erede di Jordi Alba.

Caratteristiche tecniche

Da terzino ha potuto utilizzare al meglio la sua migliore caratteristica: la corsa. Infatti è un ottimo corsista, punta bene l’avversario cercando di entrare in area o in alternativa spinge sulla fascia servendo cross ai compagni di squadra che molte volte si trasformano in ottimi assist. Inoltre alla velocità affianca anche una buona abilità nel dribbling e tanta resistenza. Queste caratteristiche, vista la sua duttilità, lo rendono utilizzabile anche come esterno di centrocampo.

Junior Firpo potrebbe fare molto comodo al Napoli, le sue caratteristiche sposerebbero molto bene il gioco di Gattuso e potrebbe portare il salto di qualità come terzino sinistro, che da tanti anni si cerca in casa azzurra. Lo spagnolo è un profilo interessante che rispetta il progetto della società azzurra essendo un giovane ventiquattrenne con buone prospettive per il futuro.