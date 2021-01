Domani alle ore 15 il Napoli inizia il suo 2021 a Cagliari. Serve una vittoria per lasciarsi alle spalle un 2020 in cui l’unica gioia è stata la vittoria di una Coppa Italia e per non perdere il passo delle prime della classe dopo le ultime tre uscite piuttosto deludenti. Ma gli azzurri affronteranno la partita con tutte le difficoltà del caso, perché in Sardegna mancheranno Koulibaly, Mertens e Victor Osimhen, che ha portato la prima brutta notizia del 2021 con la positività al Coronavirus.

Davanti tocca ancora a Petagna

E contro i rossoblù potrebbero evidenziarsi nuovamente le difficoltà realizzative pervenute negli ultimi incontri di campionato, sebbene la squadra arrivasse stanca da un periodo denso di partite. In attacco sarà ancora una volta l’occasione di Andrea Petagna, che di solito va a segno proprio contro le squadre medio-piccole. Dietro di lui ci saranno i tre migliori trequartisti a disposizione di Gennaro Gattuso, tre dei calciatori più in forma in questo momento; il tridente Insigne-Zielinski-Lozano finora ha confezionato, per l’appunto, un bottino complessivo di 14 reti e 9 assist.

A centrocampo, con ogni probabilità, si rivedrà dal 1’ Fabian Ruiz in coppia con Bakayoko. Le prestazioni dello spagnolo quest’anno hanno lasciato spesso a desiderare, adesso l’ex Betis ha bisogno di tornare ad illuminare con le sue giocate anche per riconquistare a pieno la fiducia del tecnico.

Di contro ci sarà un Cagliari alla ricerca di punti per allontanarsi dal sestultimo posto in graduatoria. I rossoblù non vincono da 7 giornate e non hanno mai superato il decimo posto. L’andamento del club allenato da Di Francesco, reduce dal fallimento con la Sampdoria circa un anno fa, non è stato quindi entusiasmante. Pochi gol segnati e molti subiti, specialmente nell’ultima parte del 2020.

Da Pavoletti a Simeone-Joao Pedro

Complice il doppio terribile infortunio di Leonardo Pavoletti nel giro di due stagioni, i sardi hanno cambiato radicalmente il loro modo di giocare, affidandosi alla coppia Simeone-Joao Pedro, che a novembre 2020 rappresentavano il duo più prolifico di inizio campionato.

Poi però si è messo in mezzo il Covid, che ha fermato il Cholito obbligando Di Francesco a schierare un 4-2-3-1 con Pavoletti unica punta. Ma il centravanti ex Napoli non è mai stato quello di due-tre anni fa, quando il Cagliari, con lui in campo, partiva praticamente da 1-0.

Le assenze

Domani il tecnico ex Roma dovrà fare i conti anche con qualche assenza, come quella di Marko Rog, ex di turno, e di Radja Nainggolan, appena riacquistato dall’Inter, che avrebbe potuto rappresentare una minaccia in più per gli azzurri visto che quando indossa la maglia del Cagliari si esalta. E potrebbe dare forfait anche Diego Godin, l’esperienza a cui i sardi stanno facendo affidamento per una linea difensiva che però non sta rispecchiando le aspettative.

Le insidie

Ma non bisognerà sottovalutare le varie insidie nei rossoblù. In primis, senza Koulibaly, toccherà alla coppia Manolas–Maksimovic cercare di limitare Joao Pedro e Simeone. Ma vanno tenuti d’occhio anche i due esterni, Lykogiannis e il giovane promettentissimo Zappa; così come Nandez, che in estate è stato vicino a vestire l’azzurro. Insomma, domani serviranno, oltre ad una buona prestazione, anche testa e concentrazione.