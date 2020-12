2020 – I TRE AVVENIMENTI NEGATIVI PER NAPOLI E PER IL NAPOLI – Al secondo posto

Continua il nostro speciale percorso nei momenti cruciali nella stagione del Napoli. Quest’oggi, dopo aver parlato della cocente delusione riguardante Ancelotti, ecco che andremo ad analizzare il secondo momento più brutto dell’anno azzurro. In particolare, al secondo posto troviamo l’uscita della squadra azzurra dalla Champions League.

È il 29 agosto 2019, quando avvengono i sorteggi dei gironi di Champions League. Il Napoli scopre i suoi avversari, ovvero: Liverpool, Salisburgo e Genk. Sulla panchina azzurra c’è ancora Carlo Ancelotti. Il Napoli si qualifica agli ottavi come seconda ed imbattuta del girone, dietro al Liverpool. Il sorteggio non sorride però gli azzurri. Infatti, la formazione che nel frattempo era passata nelle mani di Gattuso, pesca il Barcellona. La prima gara si terrà all’impianto di Fuorigrotta, mentre la seconda al Camp Nou.

L’andata evidenzia un Napoli coraggio. Gli azzurri, infatti, si portano in vantaggio dopo mezz’ora con Mertens. Una rete dal sapore speciale per l’attaccante belga, che eguaglia Hamsik come migliore cannoniere nella storia del club. Il primo tempo termina quindi 1 a 0 per i padroni di casa. Ma, rientrati in campo, ci pensa Griezmann a riportare la partita in parità. Nel finale del match il Barcellona resta in 10, a causa dell’espulsione di Vidal per doppio giallo ma il Napoli non riesce ad approfittare della superiorità numerica e la sfida termina 1 ad 1.

Il match al Camp Nou inizia con un Napoli arrembante. Mertens dopo pochi minuti colpisce il palo. Poi, però, gli spagnoli mettono in campo tutta la loro qualità. Lenglet sblocca il risultato, Messi raddoppia e Suarez sigla in goal del 3 a 0 dal dischetto. Nel recupero del primo tempo è Insigne a riaccendere le speranze azzurre, firmando la rete del 3 a 1. Ma nel secondo tempo i blaugrana non lascia grandi spazi ai partenopei e si qualifica ai quarti di finale. Termina così il sogno europeo del Napoli.

