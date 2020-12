Quindi, com’era la storia del rispetto per le regole?

Tre mesi dopo gli orpelli auto-assolutori di Andrea Agnelli a Sky Sport, il Napoli ha avuto giustizia. «La Juve rispetta sempre le regole» disse in quel caso il presidente della Juventus, riferendosi al fatto che il Napoli non fosse partito per Torino. Tre mesi dopo, il caso Suarez spinge a pensare il contrario. Ma tant’è. Il CONI ha ribaltato la sentenza del giudice sportivo Mastandrea prima e della Corte d’Appello presieduta da Sandulli poi.

In special modo diventa chiaro a tutti l’ignominia della sentenza di Sandulli, che accusò il Napoli di aver violato non solo i protocolli anti-Covid della FIGC, ma anche i valori della «lealtà sportiva», sulla base di un processo alle intenzioni. Ci sono voluti tre mesi, ma alla fine la corte del CONI è riuscita stabilire che i provvedimenti delle Asl – in quanto enti responsabili della sanità pubblica – non possono essere subordinate a norme sportive.

E invece sarebbe lecito chiedersi: non viola forse la lealtà sportiva un dirigente che telefona che prova ad accelerare il processo di riconoscimento della cittadinanza italiana a un calciatore per tesserarlo subito? Perché Andrea Agnelli ci tiene a ribadire che il suo club rispetta le regole?