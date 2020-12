Che succede Napoli?

Dopo un buon avvio di stagione, il Napoli era chiamato a confermare le prestazioni, facendo risultato contro le due big: Inter e Lazio. Le due partite non sono andate come si sperava anzi, gli azzurri, hanno subito due sconfitte. Diversi i fattori che hanno inciso, diverse anche le prestazioni.

A San Siro il Napoli ha perso per 1-0 nonostante una buona prestazione. Gli azzurri anche dopo il rigore contro, e la conseguente espulsione del capitano, hanno continuato a lottare e spingere per il pareggio. Insomma un risultato un po’ bugiardo se si guarda la prestazione.

All’Olimpico, invece, sconfitta più sonora dal punto di vista del risultato, 2-0, ma anche della prestazione. Gara deludente della squadra, la peggiore della stagione, si salvano solo Lozano e Petagna. Di sicuro hanno inciso anche le assenze, ma la squadra ha costruito poco e male.

La squadra di Gattuso è andata in ritiro in vista del match con il Torino. Contro i granata bisogna vincere sia per ritornare a fare punti cercando di riconquistare la zona Champions, sia per dimostrare che le due sconfitte sono state solo dei passi falsi.