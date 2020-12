Lazio-Napoli: gli assenti in casa Napoli

Il Napoli giocherà domenica contro la Lazio, partita valida per la tredicesima giornata di Serie A. Gattuso dovrà fare a meno di alcuni dei suoi titolari.

Le assenze più pesanti sono in attacco: Insigne, Mertens e Osimhen non ci saranno. Il capitano azzurro è squalificato per una giornata dopo l’episodio con Massa in Inter-Napoli. In Inter-Napoli anche un infortunio per il belga: distorsione di 1°/2° grado con interessamento del comparto mediale, non sono ancora noti i tempi di recupero. Il nigeriano, invece, è ancora fuori a causa dell’infortunio durante la pausa nazionale.

Gli azzurri però hanno una lunga rosa. Infatti il tecnico calabrese può puntare, per sostituire Mertens e Osimhen, a Petagna, ma ci sono anche in tribuna Milik e Llorente. Sulla fascia sinistra, a sostituire Insigne, invece potrebbe esserci Elmas o Lozano. Ora sta a Gattuso scegliere la formazione per affrontare gli aquilotti