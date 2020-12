La rinascita di Hirving Lozano

Hirving Lozano è arrivato a Napoli durante l’estate del 2019. Erano tante le aspettative riposte sull’attaccante messicano, giustificate anche dai 50 milioni pagati dal club partenopeo per acquisire il suo cartellino. Ma le sue prestazioni hanno deluso sia i tifosi che la società stessa.



Questo era il clima che si respirava fino a pochi mesi fa, ma nelle ultime settimane qualcosa sembra essere cambiato. Lozano, infatti, sta divenendo il vero uomo in più degli azzurri. Grazie ai suoi dribbling spezza in due le difese, crea spazi, fornisce assist ai suoi compagni e riesce anche ad andare in rete.



Pertanto, un calciatore ritrovato, un’arma in più per Gattuso che gli sta lasciando sempre più spazio. Anche ieri, durante il match contro l’Inter, è partito nell’undici titolare ed è stato uno dei protagonisti in campo, confermando la crescita che si era vista nelle scorse partite.