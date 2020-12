L’Europa League, una competizione da vincere

Alla fine il Napoli c’è l’ha fatta. Dopo la prima partita del girone che non faceva presagire niente di buono, gli azzurri sono passati come primi in un girone certamente non facile. Infatti ieri gli spagnoli del Real Sociedad, primi in classifica, hanno meritato la qualificazione e il pareggio allo stadio “Diego Armando Maradona”. L’Az Alkmaar esce anche per problemi riguardanti la gestione societaria. Gli azzurri adesso dovranno saper dosare le forze, l’Europa League non è una competizione da snobbare ma da provare a vincere con tutte le nostre forze. Infatti non dobbiamo scordarci che ,la seconda competizione europea, porta in caso di vittoria la qualificazione, da testa di serie, ai gironi della Champions League. E nella serie A più combattuta degli ultimi 10 anni la competizione, tanto snobbata da tutti, potrebbe diventare un ottimo accesso per la coppa dei grandi. Poi, proprio

nell’anno della morte di Diego, sarebbe un bell’onore vincere quella coppa che lui alzo sotto il cielo di Stoccarda. Lunedì sapremo il nostro destino, ma comunque vada la maglia dovrà essere sudata.