Con la rete messa a segno nella vittoria di Crotone Diego Demme è stato il decimo marcatore diverso in Serie A per il Napoli, dopo aver segnato anche contro il Rijeka in Europa League. Gli azzurri sono così diventati la squadra che ha mandato in gol più giocatori in tutto il campionato.

In particolare, per quanto riguarda il reparto offensivo, si registrano le 5 marcature di Lozano, i 4 centri di Insigne e Mertens e le 3 reti di Politano, che in tutta la stagione diventano 6 per il messicano, 5 per il belga e l’ex Inter, 4 per il capitano. Insomma, molti di più rispetto ai 4 gol totali dei due centravanti, Osimhen e Petagna.

Da quando se n’è andato Gonzalo Higuain, il Napoli non ha mai avuto un attaccante in grado di dominare la classifica marcatori come fece l’argentino nella stagione 2015/16, quando realizzò il record di 36 nella massima serie. Fa eccezione il solo Dries Mertens, arrivato secondo un anno dopo e inventato centravanti per via del doppio infortunio al ginocchio di Arkadiusz Milik. Il polacco aveva comunque iniziato bene la sua prima annata in azzurro con 7 gol nei primi 8 match giocati. Poi il buio, a causa dei due lunghissimi stop. Di gran lunga migliore è stata invece la sua terza stagione, nella quale ha messo a segno complessivamente 20 reti. Ma essendo una punta in grado di mettere le sue caratteristiche al servizio della squadra, spesso e volentieri il gol non arrivava.

Quest’anno gli azzurri hanno deciso di affidarsi ad un attaccante diverso dai vari Higuain e Milik. Victor Osimhen, al momento infortunato, ha dimostrato finora di essere un calciatore che sa muoversi come pochi, capace di attaccare la profondità e creare spazi per gli inserimenti dei compagni. Proprio per questo però non bisogna dare per scontato che realizzi una grande quantità di reti. Il suo vice, Petagna, ha delle doti decisamente diverse e assai più statiche, ma al momento ha bisogno di ritrovare il feeling con il gol, essendo passato da una squadra retrocessa come la Spal ad una compagine che ambisce alla Champions come il Napoli.

In conclusione, per questa stagione Rino Gattuso ha un ottimo materiale a disposizione per poter fare bene in tre competizioni. La crescita di Insigne, Lozano e Politano, la garanzia Mertens, che a Crotone ha realizzato due assist da subentrato, e le ottime potenzialità di Osimhen e Petagna fanno ben sperare che i partenopei abbiano tutte le carte in regola per smentire lo scetticismo sulle proprie ambizioni di successo.