Napoli, tutte le possibili combinazioni per qualificarsi ai sedicesimi di EL

La partita di domani sera contro l’Az Alkmaar in Europa League sarà particolarmente importante per il Napoli in chiave qualificazione ai sedicesimi. Dopo tre vittorie consecutive gli azzurri sono al primo posto ma nulla escludere che potrebbero anche essere eliminati nelle ultime due giornate. A complicare le cose è stata la sconfitta casalinga contro gli olandesi alla prima giornata. Attualmente nel gruppo F c’è la truppa di Gattuso al primo posto con 9 punti, la Real Sociedad seconda a 7, terzo l’Az sempre a 7, e ultimo il Rijeka, a 0 punti e già eliminato. Di seguito le possibili combinazioni per gli azzurri in funzione del risultato di domani:

In caso di vittoria

Qualora gli azzurri dovessero ottenere i 3 punti in Olanda sarebbero aritmeticamente qualificati, poichè lascerebbero proprio l’Az al terzo posto a -4. In caso di sconfitta della Real Sociedad contro il Rijeka, allora ci sarebbe anche il primo posto. Altrimenti gli azzurri si contenderanno il primato contro gli spagnoli al San Paolo all’ultima giornata.

In caso di pareggio

In caso di pareggio, Napoli e Az andrebbero rispettivamente a 10 e 8 punti, con gli olandesi avanti negli scontri diretti grazie alla vittoria del San Paolo. Se la Real dovesse perdere contro il Rijeka, i partenopei avrebbero più di due risultati a disposizione contro gli spagnoli (includiamo anche la sconfitta per 0-1, ma in questo caso si andrebbe a considerare la differenza reti, al momento superiore per il Napoli). Se dovesse pareggiare, Gattuso & co. potranno vincere o pareggiare all’ultima, ma non perdere. E qualora la Real battesse il Rijeka andrebbe a pari punti con il Napoli, e allora l’ultima giornata sarà da dentro o fuori.

In caso di sconfitta

Perdendo domani, il Napoli si complicherebbe e non poco le cose. Perché, dovesse vincere anche la Real, raggiungendo quota 10 insieme agli olandesi, gli azzurri scivolerebbero al terzo posto e sarebbero obbligati a battere gli spagnoli in casa. Se invece i baschi non battessero il Rijeka, gli azzurri avrebbero due risultati a disposizione per l’ultima sfida.