Napoli-Roma, i precedenti del derby del sud

Domenica 29 novembre il Napoli affronterà la Roma nel match valido per la nona giornata di Serie A. Tra gli azzurri e i rossoblù sarà la sfida numero 147 in Serie A, la settantaquattresima in casa azzurra. I precedenti assoluti sorridono lievemente la Roma con 52 vittorie, 50 pareggi e 44 sconfitte. Invece i precedenti in casa Napoli vedono meglio i padroni di casa con 32 vittorie, 22 pareggi e 19 pareggi.

L’ultima vittoria del Napoli in casa coincide con l’ultimo scontro del 5 luglio 2020 finita 2-1: per la squadra di Gattuso a segno Callejon e Insigne, mentre per i capitolini va in rete Mkhitaryan.

L’ultimo pareggio all’ombra del Vesuvio risale al 28 ottobre 2018 terminato 1-1 con i gol prima di El Shaarawy e poi di Mertens.

L’ultima sconfitta del Napoli al San Paolo è datato 3 Marzo 2018 con un risultato di 4-2 con marcatori: Under, doppietta di Dzeko, Perotti per la Roma, e Insigne e Mertens per il Napoli.