Il romanzo di Hysaj: da esubero a titolare inamovibile

Elseid Hysaj arriva all’ombra del Vesuvio nell’estate del 2015, quando il Napoli lo acquista per 5 milioni di euro a titolo definitivo. Nonostante, più volte, le sue prestazioni siano state oggetto di critica, fino a indurre la società a trovare un elemento sostitutivo, tutt’oggi milita nell’ undici titolare di Gattuso. Ripercorriamo la storia di Hysaj nel Napoli.

Arriva a Napoli il 3 agosto 2015, voluto da Sarri che lo aveva già allenato nell’Empoli. Fa il suo esordio in azzurro alla prima giornata della stagione 2015/16, contro il Sassuolo, partita che il Napoli perderà per 2-1. Con Sarri, che non ha il turnover nei suoi piani, Hysaj conquista il posto di titolarità inamovibile. Infatti, nei tre anni del tecnico toscano, diventa perno fondamentale della squadra azzurra e le gioca quasi tutte. Infatti nella prima stagione delle tre ne gioca 37 su 38 da titolare in Serie A, nella seconda 34 su 38, e nell’ultima 35 su 38. Con l’addio di Sarri, che approderà prima al Chelsea per una stagione e poi alla Juventus, l’impiego dell’albanese cambia.

A sostituire il tecnico di Figline arriva Carlo Ancelotti. Con quest’ultimo l’albanese perde la titolarità che aveva acquisito nelle stagioni prcedenti. Scivola indietro nelle gerarchie e a suo discapito Ancelotti preferisce Malcuit e l’adattato Maksimovic. Dopo la prima stagione di Ancelotti, vissuta da Hysaj come comparsa giocandone da titolare solo 24 su 38, il ventiseienne è stato a centro di discussione di mercato. Il suo agente ha dichiarato che la stagione del terzino con il Napoli fosse giunta al termine. Determinante nella scelta dell’agente è l’arrivo del nuovo innesto, e quindi ulteriore alternativa, Giovanni Di Lorenzo. Tuttavia nessun’offerta convincente arriva e l’albanese resta in azzurra. Nella prima parte di stagione continua a non giocare, visto che l’allenatore preferisce dare fiducia a Di Lorenzo. Con l’esonero di Ancelotti e l’arrivo di Gattuso la storia cambia nuovamente.

Il tecnico calabrese infatti ha ridato fiducia e titolarità all’albanese, facendolo adattare sulla fascia sinistra. Le caratteristiche di Hysaj si adeguano meglio con il gioco imposto dal Napoli di Gattuso. Elseid ha migliore fase di copertura rispetto al portoghese Mario Rui. In questo inizio stagione, infatti, ha già giocate 5 su 7.

Nonostante ciò la lunga storia tra Hysaj e Napoli potrebbe finire a giugno. Infatti il giocatore è in scadenza di contratto e a gennaio potrebbe già firmare con chiunque. Gattuso spinge per tenerlo, però si sa che i contratti in casa Napoli risultano sempre difficili. Continuerà il romanzo tra Hysaj e Napoli o siamo arrivati alla fine?