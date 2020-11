Ripartire e convincere: i due obiettivi del Napoli odierno

Tra qualche ora, il Napoli di Gennaro Gattuso scende in campo contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, una squadra che è partita con il freno a mano tirato, ma che ha un potenziale offensivo molto importante.

Questo test sarà molto importante per il Napoli di Gattuso, prima di una sosta che non convince, per usare un eufemismo, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, che vorrebbe evitare di mandare i propri calciatori in giro per il mondo in una situazione del genere.

Tralasciando le polemiche sulle Nazionali, stasera il Napoli deve stare ben concentrato sulla partita, dato l’avversario, tutt’altro che facile da affrontare. Ma Gattuso dovrà anche cercare di risollevare la squadra sotto il punto di vista del gioco.

Infatti, nelle ultime partite, il Napoli di Gattuso ha ben dimostrato sotto il profilo della solidità difensiva e della tenuta fisica(anche nella sconfitta casalinga contro il Sassuolo, che ha segnato nelle due occasioni che ha avuto a disposizione), ma ha lasciato a desiderare sotto il profilo del gioco e della finalizzazione delle occasioni.

Da un po’ di tempo, in particolare dalla vittoria contro l’Atalanta, gli azzurri hanno fatto fatica a segnare e a creare occasioni da gioco, e queste mancanze hanno diverse e molteplici cause.

Prima di tutto, gli azzurri hanno trovato delle squadre che stanno ben attente a non concedere la profondità agli attaccanti, per cui i vari Mertens, Lozano, Osimhen, che sono calciatori che si esaltano negli spazi in campo aperto; a conferma di ciò, si può notare come calciatori come Politano e Insigne, bravi a fraseggiare anche nello spazio stretto, siano quelli più continui nella rosa del Napoli.

Inoltre, sempre i calciatori citati sopra, fanno fatica ultimamente anche in lucidità, in quanto tante volte fanno fatica anche a trovare uno spunto, a saltare l’uomo e a creare superiorità numerica. Fortunatamente, è tornato a disposizione Insigne, che da regista offensivo, riesce a creare molto spesso delle occasioni e a dare inizio alla manovra offensiva.

Inoltre, un ultimo aspetto meno evidenziato potrebbe essere la presenza di due terzini come Di Lorenzo e Hysaj che danno stabilità all’assetto difensivo, ma che troppe volte fanno fatica a sovrapporsi per permettere agli esterni offensivi di entrare in mezzo al campo e giostrare al limite dell’area di rigore.

Questo aspetto delle sovrapposizioni sarà molto importante stasera contro un Bologna che sta in campo in modo speculare e che, come gli azzurri, schiera un tridente offensivo alle spalle della prima punta.

Dunque, questo test sarà importante sia perché il Napoli deve riscattare la sconfitta contro i neroverdi sia perché deve ritrovarsi e deve tornare quello delle prime partite, soprattutto sotto il punto di vista del reparto offensivo.