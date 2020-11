Lozano vittima del ‘catenaccio’ avversario… come Osimhen

È evidente che Hirving Lozano non eccelle per tecnica, ma è un calciatore che va sfruttato per le sue caratteristiche. Come Osimhen soffre le squadre chiuse, ma è mortifero nelle praterie e nell’uno contro uno. Il messicano va impiegato quando può esprimersi al meglio. Ad esempio, quando è l’avversario a scoprirsi, o con linee difensive alte (tipo Atalanta). Forse, meglio un palleggiatore come Insigne o Politano quando si deve scardinare una difesa chiusa. A Gattuso l’arduo compito (e lusso per un allenatore) di farli girare al meglio. Nella batteria di esterni c’è anche Eljif Elmas, tornato dopo quasi un mese di indisponibilità causa COVID-19.