Lo scivolone in casa contro il Sassuolo dopo un ottimo inizio di campionato ha fatto riflettere molto sulle ambizioni del Napoli per questa stagione. E soprattutto ha fatto tornare con i piedi per terra chi aveva prematuramente pronunciato la parola ‘scudetto’. Non che gli uomini di Gattuso non abbiano le carte in regola per provarci, anzi. Ma per intraprendere un buon cammino sia in Serie A che in Europa League evitando questi passi falsi bisogna anche ritrovare le proprie certezze.

E, a tal proposito, in queste prime gare stagionali abbiamo visto prestazioni altalenanti da parte di diversi azzurri. Uno di questi è proprio Dries Mertens, che dopo i due gol nelle prime due uscite sembra esser finito in una bolla.

Lo scorso 17 giugno il belga rinnovava il proprio contratto giurando amore eterno alla città e alla squadra che lo ha reso grande. Nonostante il passare degli anni e un’età che avanza, i suoi gol e le sue giocate di qualità non sono mai venute a mancare. Qualsiasi allenatore ha sempre potuto contare su di lui, sia in momenti normali che di difficoltà. Anche come uomo spogliatoio, come chioccia per i più giovani. Lo abbiamo visto nell’amichevole contro il Pescara, quando dava consigli ai meno esperti. Insomma, la figura del miglior marcatore della storia di questo club è ormai una certezza su tutti i livelli.

Ma a 33 anni dal punto di vista atletico le cose iniziano a complicarsi, soprattutto per un calciatore che ha sempre basato tutto sull’agilità e sulla rapidità di movimento. La posizione di trequartista e la presenza di Osimhen, che di movimenti ne fa il suo pane quotidiano, hanno consentito finora al numero 14 di agire da regista offensivo, anziché da prima punta; un ruolo dunque più statico, che richiede altruismo e tanti assist.

Eppure sembra che il belga non accusi quella pesantezza dovuta all’età, anzi, la sua tendenza è quella di comportarsi da esterno e da centravanti. Ed è proprio quello che ha notato Rino Gattuso, il quale però vuole da lui qualcosa di diverso (clicca qui per saperne di più).

Alla prima di campionato contro il Parma l’ingresso di Osimhen aveva praticamente sbloccato il campionato del Napoli e di Mertens, che dopo soli due minuti dall’entrata in campo del nigeriano ha sfruttato lo spazio aperto da quest’ultimo per realizzare il suo 126esimo gol in maglia azzurra. E alla seconda contro il Genoa sono arrivati due assist e un’altra rete. E dunque in un Napoli che stava sperimentando il nuovo modulo, che stava rivitalizzando giocatori come Lozano e scoprendo i nuovi acquisti, la certezza numero uno era proprio il belga, a cui bastavano anche pochi palloni toccati per fare la differenza.

Ma dalla sfida successiva le sue prestazioni hanno subito un brusco calo, culminato con la brutta prova di domenica contro il Sassuolo, quando l’unico lampo avuto da Dries è stato un gol divorato davanti al portiere. L’assist di Politano era perfetto, bastava quasi soltanto appoggiare la sfera per far sì che entrasse. E invece il belga ci è arrivato con troppa, ma veramente troppa sufficienza, al punto da riuscire a spedirla fuori.

Se a tutto ciò aggiungiamo il doppio infortunio di Insigne, il rendimento discontinuo di molti altri calciatori a cui accennavamo all’inizio, ecco spiegati i passi a vuoto del team di Ringhio. Che proverà a dimenticare l’ultima sconfitta in Serie A domani sera contro il Rijeka in Europa League, dove è reduce dai 3 punti conquistati contro la Real Sociedad. Nell’imminente trasferta in Croazia Ringhio potrebbe riproporre Lobotka nel ruolo di tre quartista, così come a San Sebastian. Ma vista l’assenza di Osimhen per squalifica e l’incognita Insigne nel pacchetto offensivo, sembra quasi scontato un ingresso in campo di Mertens nella ripresa. Sarà la volta buona per tornare a fare la differenza?