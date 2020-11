Oggi avversari, ma per Boga “se ne riparlerà”

“Se ne riparlerà”. Sicuramente. Magari già a gennaio, in vista dell’estate. Perché Jeremie Boga è più di un semplice obiettivo di mercato per il Napoli. Stavolta, però, a cifre inferiori rispetto ai 40 milioni chiesti dal Sassuolo. Gli azzurri hanno, da mesi, un accordo con il calciatore ivoriano, che ha anche fatto pressioni per essere liberato. Il suo entourage, fratello compreso, ha visitato il centro sportivo di Castel Volturno. Ma tutto è saltato, o quasi. Per mancanza di tempo e denaro, quest’ultimo proveniente dal Man City per il cartellino di Koulibaly. Se ne riparlerà (o magari lo si sta già facendo) quando ci sarà più tempo a disposizione e milioni in cassa.