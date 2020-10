4-3-3 o 4-2-3-1, palleggio o verticalità: si può giocare in entrambi i modi

“Il mio calcio è di palleggio, ma se posso verticalizzare e trovare subito la profondità allora sfrutto queste possibilità”. Considerazione di Gattuso che racchiude il concetto di passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Palleggio contro verticalità. Sia chiaro: si può giocare in entrambi i modi, perché il Napoli ha gli interpreti giusti per ambedue le disposizioni.

Ad oggi, però, l’imprevedibilità e la ricerca della profondità stanno esaltando i contropiedisti azzurri, in primis Osimhen e Lozano. S’è visto soprattutto con l’Atalanta e la sua difesa altissima, pane per i denti affilati delle frecce partenopee. Meno evidente col Parma, che s’è chiuso in difesa e costretto il Napoli al palleggio. Anche in questo caso gli interpreti non mancano: Mertens, Insigne, Politano, Zielinski… ecc. Insomma, Gattuso ha gli ingredienti giusti per creare una squadra competitiva: si può giocare differentemente in base all’avversario da affrontare. Un lusso per pochi allenatori.