Manolas-Koulibaly, un’intesa finalmente trovata

Manolas-Koulibaly è la coppia dei sogni del Napoli formatasi lo scorso anno con l’approdo del greco in azzurro.

Al primo anno grandi aspettative attorniavano la coppia, ben presto spazzate da prestazioni non all’altezza.

Infatti la coppia rese poco e niente a causa anche degli infortuni che non permisero di giocare tanto insieme. Kalidou e Kostas sembravano essere incompatibili, forti individualmente ma non si completavano visto il modo di giocare molto simile dei due. Il greco, data la poca intesa con il compagno di reparto, stava facendo rimpiangere la partenza delle spagnolo Albiol, che invece si era integrato perfettamente con Koulibaly. Il senegalese, invece, stava vivendo un periodo complicato della carriera, un giocatore a tratti irriconoscibile rispetto a quello della stagione dei 91 punti con Sarri.

Ma questa stagione sembra essere diverso. Un ottimo inizio campionato della coppia che sta costruendo un vero e proprio muro difensivo. Lo dimostrano i numeri: 1 goal subito in 3 partite sul campo. I due, infatti, sembrano aver trovato quella sintonia, che tanto mancava e che tanto si ricercava, riuscendo così a comporre una coppia impeccabile. E lo si è visto anche ieri sera, con una prestazione non positiva da parte di Koulibaly dovuta anche all’assenza di Manolas. Infatti abbiamo visto più volte KK sperduto, quasi come se non avesse un riferimento, che invece trova nel compagno di reparto quando è presente.

Insomma, quest’anno il Napoli ha una delle potenziali coppie difensive più forte del campionato, che possono dare gioie ma soprattutto sicurezza al mister Gattuso e ai tifosi.