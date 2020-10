Top&Flop – Napoli-AZ, i peggiori per la redazione di MondoNapoli sono…

Inizia malissimo l’Europa League del Napoli. Gli azzurri escono sconfitti nel primo match del girone contro l’AZ. Primo tempo dominato dagli uomini di Gattuso, che creano tante potenziali occasioni da gol ma non trovano la rete. Nella ripresa gli olandesi passano in vantaggio grazie a De Wit con l’unica occasione della partita. Al San Paolo finisce col risultato di 0-1.

I peggiori della gara secondo la redazione di MondoNapoli sono: Koulibaly, Lobotka e Mertens. Il difensore azzurro, in occasione del gol ospite, perde l’unico uomo in area da marcatore, l’attaccante De Wit. Delude anche Lobotka, nonostante l’avvio di gara positivo. Lo slovacco perde molti palloni in mezzo al campo, favorendo il recupero palla olandese. Da segnalare anche la prova opaca di Mertens, che non riesce ad incidere, sprecando anche una buona occasione da gol nel primo tempo.