Proseguire il cammino da dove ci eravamo fermati

In attesa del ricorso e di tutte le formalità per il recupero di Juventus-Napoli gli azzurri hanno altri problemi a cui pensare. Infatti, i ragazzi di Gattuso, oggi alle ore 15:00 giocheranno contro una o la più forte squadra della “Dea” della sua storia. Ilicic ha recuperato dalla depressione ed oggi giocherà titolare. L’obiettivo è vincere e continuare con la porta inviolata per tenere corda alle dirette concorrenti per il tricolore. Osimhen ha fame ed è accompagnato da un Mertens in forma sbagliante. In difesa Ospina dovrà prendere le redini in una partita difficile, forse la più difficile del campionato. Ma non dobbiamo fermarci, dobbiamo continuare e dobbiamo vincere. Vincere in campo e fuori per dimostrare di essere forti come società e come squadra