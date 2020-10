Napoli-Atalanta, per dimostrare chi siamo

Napoli-Atalanta sarà la partita più importante di tutto il campionato, almeno per adesso. Infatti dopo la sentenza gli azzurri dovranno dimostrare sul campo di non aver subito il contraccolpo psicologico e di giocare una grande partita contro i bergamaschi.

Fu proprio dalla gara contro l’Atalanta lo scorso anno che incominciarono i problemi della gestione Ancelotti con il famoso episodio d Llorente. Il Napoli può dare una scossa questa volta in positivo alla sua stagione, può dimostrare di essere alla pari con tutti e di potersela giocare per lo scudetto proprio vincendo contro una delle diretti concorrenti al titolo. Un Napoli che potrà schierare anche le sue nuove carte, Bakayoko e potrà puntare su un Osimhen affamato di gol. Ci sono le condizioni per vincere e per prendere in mano le redini del nostro destino. Vincere per aspettare il ricorso, vincere per rincorrere quel sogno tricolore che da troppo tempo ci logora.