Goal.com – Pino Taglialatela, il “Batman” del Napoli

Un idolo per molti. E non parliamo di Maradona. Pino Taglialatela è riuscito a far amare ancor di più il Napoli a chi ne è sostenitore, un Napoli all’epoca in fase calante e avviato verso il fallimento ma in grado di regalare qualche gioia residua.

Taglialatela viene da Ischia, terreno fertile per i turisti e per chi ama godersi le perle della propria terra. Dall’Isola ai pali azzurri, ‘Batman’ tra gli anni ’80 e ’90 scala pian piano le gerarchie fino a diventare il custode della porta del Napoli: tanta gavetta, tanta panchina, poi il ‘magic moment’ che tra il ’93 e il ’99 lo fa entrare nel cuore dei tifosi.

Taglialatela, tesserato dell’Ischia Isolaverde, viene inserito nel vivaio del club partenopeo salendo in prima squadra in tempo per godersi – da giovane riserva – il trionfo del primo Scudetto e una Coppa Italia nell’era Maradona. Pino è appena maggiorenne, ma può già fregiarsi del tricolore e nel ’90 riesce addirittura ad alzare la Supercoppa Italiana: un’altra gemma, seppur sempre dietro le quinte.

Sembra un segnale di ciò che sarà, perchè dopo i prestiti in giro per lo Stivale tra Terni Palermo, Bari e Avellino, dopo la cessione di Giovanni Galli al Toro gli vengono affidati i guantoni da titolare. ‘Batman’ a difesa del Napoli, la sua squadra del cuore: roba da pelle d’oca. Ma perchè ‘Batman’?

“Nasce in una partita del 1995/96 col Milan: parai di tutto, addirittura un rigore a Baggio. ci fu un colpo di testa di Savicevic, tutta San Siro stava già esultando, ma io con un volo presi la palla e la buttai fuori. Da quel momento in poi mi fu dato questo nomignolo. Per la stagione successiva, creammo addirittura delle maglie personalizzate”.

Taglialatela, nelle 6 stagioni in cui è il numero uno degli azzurri, al pubblico del San Paolo trasmette sensazioni forti: prodezze, carisma da vendere e un feeling reso possibile da quel fare sempre disponibile. Napoli ha un beniamino in più.

Nel ’96/97 i partenopei – con cui l’estremo difensore 2 anni prima centra la qualificazione UEFA guidato da Marcello Lippi – sfiorano la vittoria della Coppa Italia, sfumata nella doppia finale col Vicenza, sancendo l’inizio della fine: l’anno seguente è quello della discesa in B, che certifica i problemi societari della gestione Ferlaino. Un momento durissimo per il popolo azzurro, racchiuso in un’immagine.

Credits: Goal.com

Parma-Napoli 3-1, 11 aprile 1998, il ko decreta la retrocessione matematica e fa scoppiare in lacrime Taglialatela, consolato da Fabio Cannavaro. Tutto l’amore per la maglia sintetizzato in uno sfogo di pochi minuti, un legame viscerale da tifoso prima e calciatore poi esternato nel momento – sportivamente parlando – più drammatico. Di cui si ebbe un antipasto sempre col Parma, nella sfida d’andata a Fuorigrotta terminata 4-0 per i ducali, durante la quale il portiere si volta avvilito per le contestazioni e le continue ‘imbarcate’ lasciandosi andare a un eloquente: “Vado via, basta”.

Col tracollo del Napoli cala il sipario anche sulla love story tra Pino e i partenopei, che vede ‘Batman’ trasferirsi alla Fiorentina per coprire le spalle a Toldo. Taglialatela, seppur da dodicesimo, in Toscana ha modo di migliorarsi ulteriormente e respirare l’atmosfera della Champions, giocando titolare in un match col Valencia.

Coi viola alza la seconda Coppa Italia della carriera, poi spende i restanti spiccioli tra Siena (dove vince un campionato di B), Benevento e Avellino.

Pino oggi ha 51 anni e naviga ancora nel mondo del pallone, tra salotti tv e nella sua Ischia dove del club iscritto al campionato di Eccellenza è direttore generale nonchè coordinatore e preparatore dei portieri del settore giovanile.

Tra ‘Batman’ e Napoli è stato un percorso vero, emotivo, calcisticamente rilevante, vissuto tra gioie e dolori: se ancora adesso in tanti conservano le sue parate nell’album dei ricordi, un motivo ci sarà.

Editoriale a cura di Claudio D’Amato (Goal.com Italia)