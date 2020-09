Il Napoli è partito bene, molto bene in questo campionato. A Parma, di fronte ad un avversario ostico e da non sottovalutare, gli azzurri hanno disputato una buona gara, in cui è spiccata la concetrazione e la motivazione della squadra; dopo un primo tempo bloccato ma controllato, gli azzurri, anche grazie ad alcuni innesti e cambi operati dal proprio allenatore, hanno accelerato e in pochi minuti hanno archiviato la pratica.

Adesso, però, il Napoli è atteso dalla sfida di domenica al San Paolo contro un altro avversario facile sulla carta, ma solo sulla carta: stiamo parlando del Genoa di Rolando Maran.

Anche il Grifone, dopo due anni di grandi difficoltà e di sei esoneri, hanno deciso di ripartire dal duo Faggiano-Maran, una coppia formata da due professionisti che hanno dimostrato di conoscere bene la categoria in questi anni. Faggiano ha scelto il Genoa per provare una nuova esperienza, dopo il grande corso costruito a Parma, e ha scelto un allenatore che un anno fa era sulla bocca di tutti per l’exploit autunnale del suo Cagliari, che ha fatto esaltare un’isola, ma, che come spesso accade nel calcio, ha pagato per tutti a marzo con l’esonero, pochi giorni prima della sospensione del campionato.

Maran ha sposato il progetto Grifone e ha a disposizione una rosa abbastanza importante per l’obiettivo salvezza, da raggiungere con tranquillità: il Genoa ha optato per una rivoluzione nella rosa e nei giocatori.

Il modulo resta invariato, il 3-5-2, che il tecnico trentino ha preferito al suo solito 4-3-1-2; come dicevamo prima, il Genoa è una squadra solida, corta in campo, ma che gode di ottime individualità, nonostante manchi qualcosa nel reparto avanzato.

In porta c’è ancora Perin, tornato in prestito dalla Juventus, mentre nella difesa a 3 Maran deve ancora scegliere le gerarchie: infatti, contro il Crotone, il terzetto difensivo composto da Biraschi-Zapata e Goldaniga ha giocato da titolare, ma a disposizione ci sono anche Criscito, Masiello e Radovanovic, che sarebbe un regista ma che sarà utilizzato da centrale dei 3.

A centrocampo c’è un po’ di abbondanza: Maran può godere di un mix di giocatori esperti, come Schone, Badelj, Behrami, e dei giocatori giovani e talentuosi, come Zajc e Cassata; il vero salto di qualità, però, è stato fatto sulle fasce, dove i rossoblu hanno preso Zappacosta, già a segno contro il Crotone, e Luca Pellegrini, ex obiettivo del napoli. I due giocheranno sulle due fasce e potranno garantire corsa, qualità e numerosi cross per il tandem d’attacco.

Al momento, l’attacco è il reparto più scarno, dove al momento ci sono solo Pandev, Destro e il neoarrivato Pjaca; questi tre calciatori sono andati a segno domenica e soprattutto gli ultimi due hanno voglia di riscatto dopo anni terribilmente complicati da un punto di vista personale.

Maran, in questo reparto, aspetta ancora un altro innesto: saltato Stepinski, il Genoa proverà a rifare un tentativo per Sanabria, altrimenti potrebbe anche fare uno sforzo da un punto di vista economico per prendere uno svincolato di lusso come Balotelli.

Il Napoli dovrà stare molto attento domenica se vuole battere il Genoa, una squadra sicuramente difficile e che non ha intenzione di regalare nulla. Insomma, un bel banco di prova per la squadra partenopea.