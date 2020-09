Rrahmani ha offerto un ottima prestazione contro il Pescara. Infatti il nuovo arrivato ha saputo tener testa a tutti gli attaccanti della squadra abruzzese offrendo una prestazione migliore di Koulibaly che si è fatto sfuggire molte volte le incursioni del Pescara. Il difensore kosovaro arrivato dall’Hellas ha subito avuto delle critiche dalla stampa e dai tifosi ritenuto non all’altezza della maglia azzurra, ma dalle dichiarazioni e dalle prestazioni per adesso ottenute Amir sembra essere da Napoli. Cresciuto come tutti i ragazzi nati negli anni 90 nella Jugoslavia ha avuto un’infanzia segnata dalla guerra civile con la sua città completamente devastata dalle truppe del generale serbo di Milosevic. Rrahmani può dare la svolta, il nuovo arrivato può essere il sostituto ideale di Kalidou e il nuovo gladiatore del San Paolo.