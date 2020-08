Il Napoli può davvero tornare al 4-4-2?

Nei primi allenamenti a Castel Di Sangro, Gennaro Gattuso ha già introdotto alcune novità che – da un punto di vista tattico – quasi nessuno avrebbe potuto aspettarsi. Ha provato più volte il 4-2-3-1 (o 4-4-2, in fase difensiva), abbandonando dopo poco meno di sei mesi il più conservativo – almeno per le caratteristiche dei calciatori del Napoli – centrocampo a tre.

Che piaccia o no ma credo Gattuso sia orientato a virare sul tanto discusso 4-4-2… — Carlo Alvino (@Carloalvino) August 26, 2020

Osimhen-Mertens e le idee di Gattuso

La ragione di questo cambio improvviso è da ricercarsi – ovviamente – nelle caratteristiche di Victor Osimhen, il centravanti scelto dal Napoli per sostituire Milik e pagato, dice De Laurentiis, più di 70 milioni di euro. Osimhen è un attaccante bravo ad aggredire gli spazi alle spalle della difesa avversaria, ma non particolarmente dotato dal punto di vista tecnico. Almeno, non nello stretto. Proprio per questo, affiancargli un attaccante molto più associativo e capace di connettere i reparti come Mertens potrebbe essere un’ottima idea.

Come ha detto Gattuso ieri, durante la conferenza stampa di inizio ritiro, «io e il mio staff abbiamo qualche idea, Osimhen ci dà altre soluzioni». Tra queste, continua l’allenatore del Napoli, c’è quella più verticale: «a volte possiamo anche evitare l’uscita corta dal basso e lanciare lungo, magari per giocarci un 3 contro 3».

Questa idea porterebbe a un salto di qualità nello spettro di soluzioni, al momento abbastanza limitato, del Napoli contro le difese avversarie. La maggiore verticalità nelle scelte e nel palleggio – una delle vere lacune degli azzurri – metterebbero in pratica ciò che Ancelotti non è riuscito, suo malgrado, a far esprimere ai calciatori del Napoli: un calcio più europeo, malleabile. Variopinto.

Problemi da non ignorare

Ma non è così facile. Il problema principale di questa soluzione – e lo ha confermato lo stesso Gattuso – è l’esposizione che il centrocampo permette alla difesa. Il Napoli, e l’esperienza di Ancelotti lo ha reso noto, non ha in rosa centrocampisti adatti a gestire i compiti di un reparto a due. Zielinski e Fabian amano portare il pallone per lunghe distanze, e rendono meglio da mezzali o finti esterni. Elmas è uno di quelli che potrebbero essere più plasmati, al pari di Demme e Lobotka, già abituati a questo tipo di soluzione.

Al Napoli manca un centrocampista posizionale, bravo fisicamente e nelle letture, che possa reggere i compiti del centrocampo a due. Per non parlare del ruolo degli esterni d’attacco. Con Mertens-Osimhen (oltre a Insigne) in attacco, sarebbe indispensabile disporre Zielinski come finto esterno, per garantire equilibrio e intelligenza tattica a una squadra altrimenti troppo sfilacciata. Giocatori come Politano o Lozano potrebbero trovare meno spazio, o finire a essere alternative di Insigne e Mertens.

La questione, in ogni caso, si articola solo sulla base delle caratteristiche dei calciatori. Nel caso in cui Giuntoli e De Laurentiis dovessero mettere le mani su Veretout, ad esempio, le cose cambierebbero notevolmente. Avere un centrocampista abile nell’usare il fisico in pressione e capace di assumersi responsabilità notevoli nella prima impostazione potrebbe rendere possibile la transizione al 4-4-2.

I moduli, in fondo – soprattutto nel calcio contemporaneo –, equivalgono solo a una rappresentazione difensiva e degli spazi da presidiare in fase di non possesso. Sono numeri, non idee. La differenza vera la fa l’interpretazione. E lo ha dimostrato anche il Bayern Monaco, che in finale di Champions – dove giocava con due centrocampisti – ha dominato il possesso, nonostante il PSG giocasse a tre in mezzo. Ma a certi limiti, anche l’interpretazione del singolo viene meno. Zielinski non interpreta il ruolo come Thiago, e Demme non è Goretzka. Meglio averlo chiaro in testa, prima di stupirsi di qualcosa di cui si è già fatto esperienza.