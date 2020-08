Il calciomercato non è ancora cominciato ufficialmente, eppure il valzer delle punte tra le maggiori squadre della Serie A è già entrato nel vivo. Arkadiusz Milik ne sa qualcosa. L’attaccante polacco è stato messo sul mercato abbastanza apertamente dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a più riprese, e non ha ancora trovato una sistemazione.

A questo proposito, oggi La Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza. Milik piace molto alla Roma, che vedrebbe in lui il perfetto sostituto di Dzeko. Il centravanti bosniaco piace molto alla Juventus di Pirlo, che – prima dell’arrivo del nuovo allenatore – pareva all’assalto proprio di Milik.

Tuttavia, se non si concretizzerà la cessione di Dzeko, neanche la nuova Roma di Friedkin tratterà molto facilmente con il Napoli. Nel caso in cui si dovesse aprire un discorso, invece, si potrebbe ragionare su diverse pedine di scambio. Non è un mistero che a Giuntoli e Gattuso piacciano Under e Veretout.

Intanto, però, Milik non può decidere autonomamente del proprio futuro. Il che sembra un paradosso, a pensare che ha ancora 26 anni, con il contratto in scadenza nel 2021.