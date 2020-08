Attacco e difesa, come cambieranno i due reparti nella prossima stagione

Ci avviciniamo al ritiro di Castel di Sangro, fissato per il 24 Agosto, dopo una stagione piena di stravolgimenti in senso positivo e soprattutto negativo. Sono già tante le novità per la prossima stagione e, probabilmente, siamo solo all’inizio: l’arrivo di Osimhen ha sancito la fine dell’avventura napoletana per Arek Milik.

L’attaccante nigeriano porterà entusiasmo e tanta voglia di fare a Napoli, con la speranza di aver trovato un calciatore prolifico in termini di goal: dopo le ultime annate strepitose di Gonzalo Higuain, è mancata la figura del bomber da 20 goal in stagione. Con Mertens, Insigne, Politano e Petagna sarà un ottimo reparto avanzato(considerando che il mercato è ancora aperto).

Il reparto difensivo cambierà quasi in toto, nuovi volti saranno pronti a battagliare per questa maglia. Dai vari Gabriel, Sokratis, Rrhamani alla conferma momentanea del solo Manolas. Due reparti tanto distanti ma entrambi rivoluzionati: questo è l’inizio di una nuova era.