Stasera, al San Paolo arriverà la Roma. Il Napoli può quindi – in caso di vittoria – raggiungere proprio i giallorossi, al quinto posto, a 48 punti. Dopo la sconfitta di Bergamo, e il conseguente commiato alla flebile speranza Champions, la squadra di Gattuso può e deve ripartire subito. Anche perché il campionato ha ancora un senso.

C’è sempre da ricordare infatti che tra il 7 e l’8 agosto il Napoli affronterà il Barcellona, nella gara valida per gli ottavi di Champions. Dunque, quale occasione migliore di questo finale di stagione senza apparenti motivazioni per preparare al meglio la partita? Gattuso, dal canto suo, sa bene che bisognerà dare tutto per arrivare freschi – sia fisicamente che mentalmente – alla partita più importante.

La corsa al quinto posto, tra l’altro, si fa sempre più avvincente. Ieri sera, il Milan ha steso nettamente la Lazio all’Olimpico per 0-3, ed è rientrato in corsa, superando il Napoli e portandosi a -2 dalla Roma. Insomma, la stagione del Napoli ha ancora un senso: lasciarla andare via sarebbe un peccato.