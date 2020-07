Domani sera il Napoli sarà impegnato nella gara interna contro la Roma. Entrambe le squadre hanno pochissime opportunità di raggiungere il quarto posto in classifica e proveranno dunque a chiudere al meglio questo campionato, contendendosi la quinta posizione. La sfida tra le due squadre è sempre stata molto accesa, come negli anni ’80, quando si ruppe il gemellaggio, così anche nell’ultimo decennio, in cui gli azzurri hanno vinto soltanto 4 volte in casa in campionato. Ripercorriamo allora i migliori precedenti di questa partita nei dieci anni appena trascorsi.

28/02/2010 – Napoli-Roma 2-2, i partenopei rimontano e pareggiano nel finale

Prima di passare alle quattro vittorie c’è un altro precedente da ricordare, ossia la sfida di ritorno del campionato 2009/10. Il Napoli di Walter Mazzarri affronta la Roma di Claudio Ranieri. Le squadre danno vita ad un primo tempo combattuto ma succede tutto nella ripresa. In 5 minuti la Lupa trova il doppio vantaggio grazie alle reti di Julio Baptista su rigore e Vucinic. Sembra notte fonda per il Napoli ma 10 minuti più tardi arriva il gol che accorcia le distanze con un gran sinistro di Denis. Al 90’ sarà Hamsik a far esplodere il San Paolo su calcio di rigore.

3/10/2010 – Il Napoli batte la Roma in casa dopo 13 anni

Nella stagione successiva la squadra di Mazzarri batte i giallorossi al San Paolo dopo 13 anni. I padroni di casa giocano meglio e creano di più, sfiorando il gol in diverse occasioni. La rete che sblocca il match arriva al 71’ minuto e porta la firma di Hamsik servito da Dossena con un traversone dalla sinistra. 10 minuti dopo è un autogol di Juan a blindare il successo per i partenopei.

6/1/2013 – Roma travolta a Fuorigrotta: finisce 4-1 per gli azzurri

Nell’ultima giornata del girone di andata 2012/13 il Napoli batte gli avversari con un rotondo 4-1. Dopo 4 minuti Cavani sblocca il match su un’imbucata centrale di Pandev. Ad inizio ripresa il Matador sigla anche il raddoppio dopo una mischiain area di rigore, ma la Roma non ci sta e si rende pericolosa dalle parti di De Sanctis che deve compiere una doppia parata prima su Lamela e poi su Pjanic. Pochi minuti dopo arriva il tris sempre con Cavani di testa da calcio d’angolo. L’uruguaiano si conferma così un killer in area di rigore. Gli ospiti però non si arrendono e accorciano le distanze con Osvaldo. Al 90’ arriva poi il poker con Maggio in contropiede.

9/3/2014 – Callejon regala i 3 punti ai suoi

Nella sfida tra il Napoli di Benitez e la Roma di Garcia sono gli azzurri a spuntarla nel finale. Dopo una partita intensa e con tantissime occasioni da una parte e dall’altra, arriva al minuto 81 il colpo di testa vincente di Callejon su cross perfetto di Ghoulam.

1/11/2014 – 6 anni fa l’ultima vittoria al San Paolo

L’ultima vittoria in casa dei partenopei contro i capitolini porta le firme di Higuain e Callejon. L’argentino sblocca subito la sfida con una gran sforbiciata su cross deviato di Insigne. La squadra di Benitez domina la partita colpendo due pali e concedendo pochissime chances alla Roma. Il gol che chiude i conti viene realizzato dallo spagnolo a 5 minuti dalla fine.