Ghoulam, l’ora del recupero

Ghoulam, un perno della difesa di Sarri, ha perso molti posti nelle gerarchie azzurre. Se andiamo indietro di 3 anni invece potremmo parlare di uno dei più grandi terzini al mondo. Cavalcate sulle fasce e difesa impeccabile, poi arriva il giorno maledetto. Doveva essere un giorno di festa, Napoli – Manchester City, per Faouzi non lo è…rottura del crociato. Il terzino algerino cerca di recuperare prima della fine del campionato, tutti i tifosi puntano su di lui per il rush finale. Ma arriva un’altra tegola, rottura della rotula. Finalmente però, dopo 400 giorni dalla ultima apparizione in campo, Faouzi ritorna in campo contro il Frosinone e vestendo per la prima volta la fascia da capitano. Si è parlato di lui come un giocatore finito, ma Faouzi non lo è, ed ancora una volta dimostrerà tutta la sua potenza. È scoccata l’ora del recupero