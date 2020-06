La vittoria della Coppa Italia da parte del Napoli ha fatto cambiare diverse cose in casa azzurra. Innanzitutto ha restituito entusiasmo all’ambiente dopo una stagione piuttosto complicata. Inoltre è servita ad unire ancora di più un gruppo (non che Gattuso non ci sia riuscito), consolidando anche il rapporto con la società. Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che ci soffermeremo in questo articolo.

La vicenda dell’ammutinamento di novembre aveva aperto all’interno del club una crepa che sembrava destinata a non richiudersi. A testimonianza di questo ci sono le multe, una problematica rimasta irrisolta per mesi (clicca qui per ulteriori approfondimenti). Ma con il successo ai danni della Juventus è stata finalmente ristabilita la pace tra società e calciatori. Il patron azzurro De Laurentiis ha deciso infatti di chiudere definitivamente la questione, nonostante in principio fosse intenzionato a portarla avanti.

A marzo poi l’emergenza causata dal Coronavirus ha avuto notevoli ripercussioni economiche per cui c’è stato bisogno di correre ai ripari applicando il taglio degli stipendi. La scelta del Napoli è stata quella di congelare tre mensilità a partire da marzo, e ora ADL è pronto a pagare la prima. Ma precedentemente al trionfo in coppa le due problematiche avrebbero potuto essere risolte l’una in funzione dell’altra. Una delle ipotesi della società era infatti quella di mandare in beneficenza i 2,5 milioni di euro da sottrarre ai calciatori.

Ma l’interruzione dell’attività sportiva ha evitato fortunatamente uno scontro tra le parti. Adesso il Napoli è pronto ad affrontare al meglio la restante parte di stagione che terminerà ad agosto con la Champions League. E farlo con una squadra unita e solida è fondamentale e può costituire un’arma in più. Senza tralasciare ovviamente che con un allenatore dal carisma di Gennaro Gattuso gli azzurri possono sperare di raggiungere altri traguardi importanti.