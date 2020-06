“Tanta roba questa vittoria. Me la sento dentro, perché so da dove siamo partiti e quanto ce la siamo meritata”.

Ha parlato così, Gattuso, nella conferenza stampa post-Juventus. L’allenatore del Napoli è al primo trofeo vinto in carriera e ci tiene a sottolineare lo “spirito di appartenenza”, che ha contraddistinto lui, il suo staff e tutta la rosa del Napoli. Sarebbe stato semplice abbandonare la nave nel momento più difficile, scappare. Ma Gattuso è un uomo diverso, un uomo vero. Che nelle sfide, evidentemente, dà il meglio di sé.

Il suo progetto – è giusto ribadirlo – non parte qualche mese fa, quando fu chiamato in sostituzione del suo maestro, Carlo Ancelotti. Il progetto di Rino ha le sue radici a Creta, a Pisa, a Milano. In situazioni di perenne instabilità, che hanno messo in luce – oltre alle brutture più evidenti del movimento calcistico – la luce, la leadership, il carisma che Gattuso ha fin dentro alle vene.

In questa sede ho più volte provveduto a criticare, quando (e se) necessario. A evidenziare che Gattuso non avrebbe potuto risollevare il Napoli, non da solo. Ebbene: mi sbagliavo. E non è vuota retorica o – come spesso qualche mistificatore tiene a definire “salire sul carro” –. Si tratta, più prosaicamente, del fatto. Rino ha vinto un trofeo al Napoli in cinque mesi, ereditando un marasma emotivo, calcistico, societario.

Laddove allenatori ben più blasonati o amati – come Ancelotti e Sarri – non sono riusciti. Gattuso, invece, si è sporcato le mani. Ha faticato, si è intestardito. Ha sbagliato, anche. Ma le vittorie contano. Non solo quelle, ovviamente. Perché vincere è l’unica cosa che conta solo per chi non prova amore verso ciò che racconta, o vive. E questo, al Napoli, con Gattuso, non potrà accadere mai. A Rino, forse l’unico (o quasi) elemento nel mondo del calcio ad essere fedele a un solo giudice: se stesso.