Entrato al secondo tempo al posto di un fiacco Dries Mertes, Arek Milik avrebbe potuto siglare il goal del vantaggio nel secondo tempo dopo un’ottima azione del Napoli: non è stato così ed il polacco si è divorato un rigore in movimento.

In quel momento la mente ripensa ai diversi errori del polacco in gare decisive, come quello di Anfield contro il Liverpool dello scorso anno. Poco cinico e in confusione nei momenti clou della partita, è questo generalmente il ricordo che abbiamo del polacco.

La sorte gli ha, però, offerto una seconda opportunità e lui ha centrato il pieno l’obiettivo: tiro preciso e potente, rigore decisivo che consegna la Coppa al Napoli. E se fosse questo l’inizio di una nuova era per il numero 99 del Milik? I tifosi se lo augurano, dopo le tante voci di un possibile approdo alla Juventus di Maurizio Sarri.