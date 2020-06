Manca ormai poco e il Napoli scenderà in campo allo stadio Olimpico di Roma per giocare forse la partita più importante di questa stagione. La finale di Coppa Italia in programma questa sera opporrà gli azzurri alla Juventus di Maurizio Sarri, grande ex e traditore, come lo ha definito ADL in una recente intervista. Lo scenario lascerà il tempo che trova, perché la sfida si disputerà a porte chiuse, in un silenzio che sarà rotto soltanto dalle voci dei due allenatori e dei giocatori in campo. Ma oggi i partenopei hanno la grande opportunità di tornare a vincere un trofeo dopo 6 anni di astinenza, anche se per battere i bianconeri ci vorrà una prestazione perfetta.

Nella sua storia il Napoli ha conquistato per 5 volte la Coppa Italia mentre in 4 occasioni è stato sconfitto in finale. Ripercorriamo in ordine cronologico tutte le 9 apparizioni nel round conclusivo della competizione, a partire dagli anni ‘60 fino ai due trofei vinti nell’ultimo decennio.

La conquista della prima Coppa Italia risale per l’appunto al 1962. Una vittoria che tutt’ora fa scalpore in quanto il Napoli è l’unica squadra italiana ad aver alzato il trofeo giocando in Serie B. I partenopei, allenati dal Petisso, Bruno Pesaola, realizzarono una vera e propria impresa se si pensa anche che a gennaio si trovavano in zona retrocessione. Le squadre di Serie A ad essere eliminate furono in tutto 4, tra cui la Spal battuta in finale per 2-1.

Esattamente 10 anni dopo il gli azzurri arrivarono nuovamente in fondo alla competizione, arrendendosi solamente al Milan che vinse in finale per 2-0. Tra l’altro l’edizione del 71/72 fu la prima in cui venne sperimentata una nuova formula, poi mantenuta per anni. Il torneo si svolse in due fasi a gironi, di cui la seconda con soltanto due raggruppamenti, e le due compagni arrivate prime si sarebbero giocate l’ultimo round a Roma.

La vittoria della seconda Coppa Italia arrivò nel 1976, in finale contro il Verona, sconfitto per 4-0. La partita si disputò a fine giugno e per via del caldo estivo lo stadio non si riempì e i ritmi di gioco furono bassi. Ma fortunatamente il Napoli fu in grado di comandare il gioco e di rifilare un poker agli avversari. Secondo successo nazionale dunque per i partenopei, unito alla conquista della coppa di lega italo-inglese in quello stesso anno.

Andò decisamente peggio due anni dopo. La Coppa Italia 77/78 è stata l’ultima organizzata mediante la formula delle due fasi a gironi seguite dalla finale. A trionfare fu l’Inter, che batté il Napoli per 2-1. Da ricordare però una vittoria dei partenopei sulla Juventus per 5-0, nonostante i bianconeri avessero giocato quasi senza titolari, impegnati con la Nazionale al mondiale in Argentina.

L’86-87 è stata la stagione in cui Maradona e compagni vinsero scudetto e Coppa Italia. Quest’ultima previde una nuova formula, ossia una fase a gironi e poi ottavi, quarti, semifinali e finale con andata e ritorno. Il Napoli vinse il titolo contro l’Atalanta grazie al 3-0 ottenuto al San Paolo e allo 0-1 in trasferta a Bergamo. Da segnalare le 13 vittorie su 13 partite disputate, record ancora oggi imbattuto.

Nell’edizione 88/89, anno della vittoria della Coppa Uefa, le fasi a gironi divennero nuovamente due, e dai quarti si giocò sempre andata e ritorno. Nonostante la vittoria in casa per 1-0, il Napoli perse la finale di ritorno per 4-0 consegnando il titolo alla Sampdoria di Vialli e Mancini.

Nel 96/97 non si partì più dai gironi e soltanto dai quarti in poi si giocò in 180 minuti. Gli azzurri vinsero all’andata per 1-0 a Fuorigrotta ma al ritorno dopo i tempi supplementari fu il Vicenza ad alzare al cielo il trofeo.

Veniamo adesso ai due successi più recenti. Esattamente 8 anni fa andò in scena la stessa finale di stasera. La Juventus di Antonio Conte era riuscita a vincere il campionato senza perdere nemmeno una partita. E per giunta non partecipò nemmeno alle coppe europee, quindi la sconfitta contro il Napoli nell’ultimo atto della coppa nazionale fu l’unica di quella stagione. Le reti di Cavani prima e di Hamsik poi regalarono alla squadra allenata da Walter Mazzarri il quarto successo nella competizione.

La quinta, e per ora ultima, Coppa Italia fu vinta nel 2014 ai danni della Fiorentina. Dopo la triste vicenda di Ciro Esposito, gli azzurri si imposero sui viola per 3-1 grazie a una doppietta di Insigne e ad un gol negli ultimi minuti di Mertens. Il belga chiuse i conti dopo un secondo tempo di sofferenza per via della rete degli avversari alla mezz’ora e un espulsione di Inler ad un quarto d’ora dalla fine. Sempre nel 2014 la squadra allenata da Rafa Benitez vinse anche la Supercoppa Italiana, ultimo trofeo depositato in bacheca, contro la Juventus.

Dopo il pareggio di sabato contro l’Inter, adesso gli uomini di Gattuso hanno la possibilità di ottenere un successo che, vista la stagione, sarebbe eccezionale. Per il tecnico calabrese rappresenterebbe inoltre il primo trofeo da allenatore, ma come già detto servirà una prestazione diversa rispetto alla sfida contro i nerazzurri.