Questa sera il Napoli tornerà in campo dopo oltre 3 mesi, da quell’ultima partita di campionato vinta per 2-1 ai danni del Torino. Alle 21 allo stadio San Paolo andrà in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. All’andata gli azzurri sono riusciti a conquistare la vittoria per 0-1 al Meazza e sono chiamati a difenderla per accedere a una finale che manca da 6 anni.

Nell’ultimo decennio Napoli-Inter è stata una partita a cui si è assistito molto spesso in Coppa Italia. A tal proposito bisogna citare il match del 2015 valido per i quarti di finale.

Il Napoli di Rafa Benitez, vincitore della coppa l’anno prima, viene da una vittoria contro l’Udinese ai calci di rigore e incontra un’Inter sempre ostica da affrontare ma che in campionato sta deludendo.

La partita è molto intensa fin da subito. Nel primo tempo i partenopei si rendono pericolosi sfiorando il gol prima con Higuain e poi con Koulibaly. L’Inter invece colpisce un palo con Icardi da fuori area.

Nella ripresa la prima occasione è per gli ospiti, con il portiere del Napoli Andujar che salva su Puscas. Si susseguono poi una serie di azioni offensive da una parte e dall’altra ma il risultato non si sblocca. Le squadre sono stanche e l’incontro sembra ormai destinato a prolungarsi ai supplementari.

Ma al 94’ c’è una rimessa laterale di Ghoulam sull’out di sinistra all’altezza della tre-quarti. L’algerino riesce a far arrivare il pallone al limite dell’area di rigore. Ranocchia, da ultimo uomo, legge male la situazione e manca l’intervento. Alle sue spalle c’è Higuain che arriva a tu per tu con l’estremo difensore nerazzurro e da posizione defilata riesce a spedire la sfera in porta sul secondo palo. Un gol che fa esplodere tutto il San Paolo e che manda il Napoli in semifinale. Una rete solo all’apparenza semplice, che forse molti altri attaccanti non sarebbero riusciti a realizzare calciando addosso al portiere in uscita.

In semifinale gli azzurri verranno poi eliminati dalla Lazio che a sua volta perderà la finale contro la Juventus. Ma sicuramente la maggior parte dei tifosi ricorderà quella vittoria ai quarti in una sfida da dentro o fuori destinata a concludersi 0-0 e che ai supplementari avrebbe potuto avere anche un esito diverso.