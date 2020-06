EDITORIALE – Calcio femminile, Napoli sei in serie A!

Finalmente ritorna dopo anni di fallimenti e di categorie inferiori il calcio femminile a Napoli. Il Napoli femminile è stato promosso in serie a, le azzurre sono riuscite nell’impresa della doppia promozione dalla C alla A… proprio come il Napoli di ADL. Mai stato considerato in questa città, adesso abbiamo l’opportunità di espandere il potere azzurro anche nel lato femminile del pallone. Emanuela Schioppo, Azzurra Masa sono solamente alcuni esempi di napoletane che hanno portato in alto la città partenopea nel calcio in rosa. Adesso incomincia una nuova era per questa città, adesso l’attacco al tricolore incomincia anche per le azzurre. Non ci resta che ringraziarle per questo sogno e incominciare a preparare l’assalto contro l’armata bianconera, perché anche in questo caso sarà Napoli-Juve.